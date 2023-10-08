В Израиле из-за боевых действий закрыли школы по всей стране

8 октября Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны». Армия обороны Израиля позднее в тот же день сообщила об интенсивном ударе истребителей по целям, которые боевики используют для совершения атак против Израиля. ЦАХАЛ атаковал ХАМАС в районе барьера, разделяющего Израиль и Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 600 израильтян.