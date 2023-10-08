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В Израиле из-за боевых действий закрыли школы по всей стране

Ведомости

Школы Израиля будут закрыты как минимум до вечера 10 октября в связи с продолжением боевых действий, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ объявил, что школы по всей стране будут закрыты в ближайшие два дня на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и террористическими группировками в секторе Газа. Отмечается, что военные продлевают ранее введенные ограничения. Они будут действовать до 18:00 10 октября, но, скорее всего, действие меры продлят, пишет издание.

По информации ЦАХАЛа, предприятия в ряде районов страны могут быть открыты только при наличии свободного доступа к бомбоубежищам.

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Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов, началась операция «Железные мечи», а власти объявили режим ЧП. Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения.

8 октября Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны». Армия обороны Израиля позднее в тот же день сообщила об интенсивном ударе истребителей по целям, которые боевики используют для совершения атак против Израиля. ЦАХАЛ атаковал ХАМАС в районе барьера, разделяющего Израиль и Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 600 израильтян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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