В Израиле из-за боевых действий закрыли школы по всей стране
Школы Израиля будут закрыты как минимум до вечера 10 октября в связи с продолжением боевых действий, сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.
ЦАХАЛ объявил, что школы по всей стране будут закрыты в ближайшие два дня на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и террористическими группировками в секторе Газа. Отмечается, что военные продлевают ранее введенные ограничения. Они будут действовать до 18:00 10 октября, но, скорее всего, действие меры продлят, пишет издание.
По информации ЦАХАЛа, предприятия в ряде районов страны могут быть открыты только при наличии свободного доступа к бомбоубежищам.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала обстрелы страны из подконтрольного ей сектора Газа, назвав это военной операцией «Наводнение Аль-Аксы». Министр обороны Израиля Йоав Галант одобрил призыв в армию резервистов, началась операция «Железные мечи», а власти объявили режим ЧП. Минувшей ночью Армия обороны Израиля нанесла удар по десяти целям палестинской группировки, в том числе была атакована штаб-квартира разведки движения.
8 октября Израиль официально заявил о переходе страны в «состояние войны». Армия обороны Израиля позднее в тот же день сообщила об интенсивном ударе истребителей по целям, которые боевики используют для совершения атак против Израиля. ЦАХАЛ атаковал ХАМАС в районе барьера, разделяющего Израиль и Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Согласно последним официальным данным, в результате атаки боевиков погибли более 600 израильтян.