«РИА Новости»: встреча в Турции по Украине может пройти в октябре
Встреча в Турции по мирному урегулированию на Украине может пройти в последней декаде октября. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
«Пока точности по дате нет, идет согласование [по дипломатическим каналам]. По всей видимости, это будет последняя декада октября», – сказал он.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией в конце октября намерена провести третью международную встречу по мирному урегулированию на Украине. Ожидается, что на встрече будут присутствовать официальные лица США, однако Белый дом еще не принял решение, кто именно поедет в Стамбул. По информации агентства, Россию на переговоры не пригласили.
Переговоры в Стамбуле могут стать третьей международной встречей по вопросу достижения мира на Украине. Первая прошла в Дании в июне, а вторая – в Саудовской Аравии в августе. Россия не была приглашена на оба мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговоры по Украине без России являются «абсурдом» и «нонсенсом».
В начале сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары взять на себя посредничество по Украине. В свою очередь, президент России Владимир Путин подчеркнул, что турецкий лидер всегда уделял и уделяет большое внимание урегулированию ситуации на Украине, при нем с украинской стороной были достигнуты договоренности и согласованы документы.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. После этого в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но указывали на невозможность их проведения из-за этого документа.