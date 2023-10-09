«РИА Новости»: встреча в Турции по Украине может пройти в октябре

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. После этого в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но указывали на невозможность их проведения из-за этого документа.