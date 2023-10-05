СМИ узнали о подготовке Турцией встречи по мирному урегулированию на Украине
Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией намерена провести третью международную встречу по мирному урегулированию на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, встреча в Стамбуле запланирована на конец октября. Участники обсудят идеи достижения прочного мира на Украине. В частности, на повестке будет стоять мирный саммит, который Киев планирует провести в этом году и «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать официальные лица США, однако Белый дом еще не принял решение, кто именно поедет в Стамбул, отмечает Bloomberg. В администрации президента США от комментариев отказались.
По данным агентства, Россию на переговоры не пригласили. При этом союзники хотели бы видеть в числе участников Китай, но неизвестно, будет ли китайский представитель присутствовать на встрече, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.
Переговоры в Стамбуле могут стать третьей международной встречей по вопросу достижения мира на Украине. Первая прошла в Дании в июне, а вторая – в Саудовской Аравии в августе.
Россия не была приглашена на оба мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговоры по Украине без России являются «абсурдом» и «нонсенсом». В Кремле пообещали следить за их результатами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что любые попытки способствовать мирному урегулированию «достойны положительной оценки».
В феврале и марте 2022 г. Россия и Украине провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров, и процесс заморозили. 4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. После этого в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но указывали на невозможность их проведения из-за этого документа.