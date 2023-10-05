СМИ узнали о подготовке Турцией встречи по мирному урегулированию на Украине

В феврале и марте 2022 г. Россия и Украине провели несколько раундов переговоров. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров, и процесс заморозили. 4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. После этого в Кремле неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но указывали на невозможность их проведения из-за этого документа.