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Политика

Путин назвал условие переговоров с Украиной

Ведомости

Президент России Владимир Путин призвал США отменить указ президента Украины Владимира Зеленского, если они считают, что Украина готова к переговорам. Такое заявление он сделал в рамках пленарной сессии ВЭФ.

 «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», – сказал глава государства.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Он также добавил, что Соединенные штаты последуют в этом вопросе за Украиной.

4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Комментируя этот документ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала до начала спецоперации была сторонницей дипломатического решения.

Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

В феврале и марте 2022 г. стороны несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров, и процесс заморозили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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