Путин назвал условие переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин призвал США отменить указ президента Украины Владимира Зеленского, если они считают, что Украина готова к переговорам. Такое заявление он сделал в рамках пленарной сессии ВЭФ.
«Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», – сказал глава государства.
11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Он также добавил, что Соединенные штаты последуют в этом вопросе за Украиной.
4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин. Комментируя этот документ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с самого начала до начала спецоперации была сторонницей дипломатического решения.
Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. При этом в конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл.
В феврале и марте 2022 г. стороны несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров, и процесс заморозили.