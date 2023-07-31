Песков: Россия будет следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

«Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции? Ответ тоже однозначен: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет. Об этом в частности говорил президент Путин буквально накануне выступая на пресс-конференции. Киевский режим не хочет и не может хотеть мир, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», – отметил Песков.