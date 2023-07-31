Песков: Россия будет следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии
Россия будет следить за переговорами по Украине, которые планирует провести Саудовская Аравия, однако предпосылок выйти на мирные переговоры с нынешней позицией Киева нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся на этих переговорах. Он подчеркнул, что любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки.
«Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позиции? Ответ тоже однозначен: нет, невозможно. Никаких предпосылок для этого нет. Об этом в частности говорил президент Путин буквально накануне выступая на пресс-конференции. Киевский режим не хочет и не может хотеть мир, пока его используют исключительно как инструмент в войне коллективного Запада с Россией», – отметил Песков.
29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России. По данным издания, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. В ней примут участие Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. Также ожидается приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Иран поддерживает эту инициативу.
29 июля на встрече с африканской миссией по урегулированию конфликта президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но Киев законодательно запретил ведение диалога по мирному урегулированию с Москвой. Путин также отметил, что предложения по урегулированию конфликта, которые подготовили представители стран Африки, «перекликаются и с положениями представленного в феврале Китайской Народной Республикой мирного плана».