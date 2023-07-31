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Иран поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине

Ведомости

Иран поддерживает инициативу Саудовской Аравии по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

«Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса», – сказал он (цитата по Fars).

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине без участия России. По данным издания, встреча состоится с 5 по 6 августа в Джидде. В ней примут участие Великобритания, ЕС, Польша и ЮАР. Также ожидается приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

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30 июля советник главы МИД Украины Евгений Микитенко в эфире телеканала Al Arabiya выразил уверенность, что к инициативе присоединится и Китай.

Первая встреча в подобном формате состоялась 24–25 июня в Копенгагене, также без участия России. Тогда помимо западных стран в ней приняли участие некоторые члены БРИКС: Бразилия, ЮАР, Индия и КНР. По словам руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, на встрече еще раз было рассказано о деталях «формулы мира», описанной президентом Украины Владимиром Зеленским.

28 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к переговорам. По его словам, «непримиримую позицию» сохраняет Киев. Песков добавил, что Украина сейчас находится «в достаточно непростой ситуации», но по-прежнему отвергает возможность диалога.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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