В Саудовской Аравии пытаются организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине без России

В Саудовской Аравии пытаются организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине без РоссииЭто попытка повлиять на дружественные Москве страны
5–6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии пройдут переговоры по путям мирного урегулирования на Украине (без участия России). На них будут представлены делегации из 30 стран. Украинские власти фактически признали факт организации такой встречи, пригласив на нее Китай. Советник главы МИД Украины Евгений Микитенко в интервью телеканалу Al Arabiya заявил, что «уверен, что в ближайшие день-два все важные государства, включая Китай, подтвердят свое участие». Кроме Китая на переговорах будут присутствовать представители Великобритании, ЕС, Польши и ЮАР, ожидается и приезд советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Встреча в похожем формате уже проходила 24–25 июня в Копенгагене. Тогда помимо западных стран в ней приняли участие некоторые члены БРИКС: Бразилия, ЮАР, Индия и КНР. Как заявил тогда руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, на встрече еще раз было рассказано о деталях «формулы мира», описанной президентом этой страны Владимиром Зеленским. Среди ее пунктов – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск из новых регионов РФ и из Крыма, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
В ответ на это участники БРИКС предложили подключить к мирным переговорам и Россию.
Кто предлагает посреднические услуги
Свои планы урегулирования Москве и Киеву уже предлагали страны Африки («мирная миссия» ЮАР, Замбии, Коморских Островов, Сенегала, Египта, Конго и Уганды в середине июня), в начале того же месяца – Индонезия, в апреле – Бразилия, а в феврале – Китай.
По данным WSJ, таким «расширенным» форматом переговоров Вашингтон и Брюссель хотят достичь выработки общих мер урегулирования кризиса, с которыми согласятся мировые лидеры. При этом Украина и западные чиновники, сообщает WSJ, надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту до конца 2023 г. Там, говорят источники газеты, мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования на Украине. «Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Киева», – пишет издание.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил 29 июля, что Москва не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но та запретила их декретом. «Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры <...> я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся [вести переговоры], люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?» – заявил Путин.
Предполагать исход переговоров пока преждевременно, но одно очевидно уже сейчас – Запад пытается сказать «последнее слово» в отношениях с дружественными России странами, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Несмотря на объективно малые шансы, западные союзники Украины тем не менее продолжают попытки оторвать ЮАР и Китай от России и вывести их из системы отношений БРИКС, резюмирует эксперт.
Путем подобного формата переговоров, которые, по сути, являются консультациями, Запад и Украина пытаются надавить на Россию, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. Тем не менее вряд ли эта попытка показать, что решать стратегические задачи можно и без Москвы, будет успешной. По мнению эксперта, такие переговоры-консультации не приведут ни к чему, как и прошлые консультации на разных площадках. Что же касается присутствия в Джидде Китая и ЮАР, то это стоит трактовать как попытки Запада повлиять на страны, держащие благожелательный нейтралитет по отношению к России, отмечает Денисов.