В Саудовской Аравии пытаются организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине без России

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил 29 июля, что Москва не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но та запретила их декретом. «Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры <...> я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся [вести переговоры], люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?» – заявил Путин.