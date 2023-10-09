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ЦАХАЛ сообщила о задержании 29 боевиков ХАМАС

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 29 боевиков палестинской группировки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что в ходе задержания боевики ХАМАС оказывали сопротивление: открывали огонь по израильским военным и бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ ЦАХАЛ также открывала огонь и, в частности, заблокировала дорогу в районе города Суриф.

В ходе задержания у боевиков конфисковали оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Подчеркивается, что среди израильских военных потерь нет.

Утром 7 октября ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.

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По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. Минздрав Палестины сообщил о 508 погибших и 2751 пострадавшем. В ночь на 9 октября израильские военные нанесли удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с ХАМАС, отчиталась ЦАХАЛ.

9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом призвал срочно остановить палестино-израильское боестолкновение. В Кремле выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию как можно скорее нужно «выводить в мирное русло», поскольку продолжение боевых действий «чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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