ЦАХАЛ сообщила о задержании 29 боевиков ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала 29 боевиков палестинской группировки ХАМАС на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Отмечается, что в ходе задержания боевики ХАМАС оказывали сопротивление: открывали огонь по израильским военным и бросали в них камни и бутылки с зажигательной смесью. В ответ ЦАХАЛ также открывала огонь и, в частности, заблокировала дорогу в районе города Суриф.
В ходе задержания у боевиков конфисковали оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства. Подчеркивается, что среди израильских военных потерь нет.
Утром 7 октября ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.
По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. Минздрав Палестины сообщил о 508 погибших и 2751 пострадавшем. В ночь на 9 октября израильские военные нанесли удары по более чем 500 стратегическим объектам в секторе Газа, которые связаны с ХАМАС, отчиталась ЦАХАЛ.
9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом призвал срочно остановить палестино-израильское боестолкновение. В Кремле выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию как можно скорее нужно «выводить в мирное русло», поскольку продолжение боевых действий «чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта».