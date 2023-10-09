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В Минобороны Израиля заявили о полной блокаде сектора Газа

Ведомости

Минобороны Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, передает израильская газета Times of Israeli.

«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», – заявил он.

Ранее с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 8 октября он сообщил, что первая фаза операции Израиля против палестинской радикальной организации ХАМАС завершена. Он отметил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Таким образом страна лишит эти группировки «способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы», отметил он.

Ранее по теме: Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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