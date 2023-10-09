В Минобороны Израиля заявили о полной блокаде сектора Газа
Минобороны Израиля объявило о полной блокаде сектора Газа. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, передает израильская газета Times of Israeli.
«Я приказал полностью осадить сектор Газа. Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто», – заявил он.
Ранее с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. 8 октября он сообщил, что первая фаза операции Израиля против палестинской радикальной организации ХАМАС завершена. Он отметил, что правительство решило прекратить поставки электроэнергии, топлива и товаров в сектор Газа. Таким образом страна лишит эти группировки «способности и желания угрожать и причинять вред гражданам Израиля на многие годы», отметил он.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.