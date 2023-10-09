Песков о возвращении релокантов из Израиля: Родина не может угрожать своим гражданам
Пожелавшим вернуться на Родину из Израиля релокантам ничто не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
Песков подчеркнул, что россияне живут во многих странах мира, и Россия остается их Родиной.
«Как Родина может угрожать?», – удивился пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос, угрожает ли что-либо релокантам, которые пожелают вернуться в Россию после обострения палестино-израильского конфликта.
Палестинская группировка начала боевые действия против Израиля утром 7 октября. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Правительство Израиля объявило, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в ходе конфликта погибли свыше 700 израильтян. В Палестине сообщалось о 2200 пострадавших и более 400 погибших.
Посольство России в Израиле на данный момент не располагает какой-либо информацией о возможных погибших или пострадавших россиянах в ходе палестино-израильского конфликта. При этом российские дипломаты работают с палестинскими властями, так как на территории ПНА живут несколько тысяч россиян.