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Песков о возвращении релокантов из Израиля: Родина не может угрожать своим гражданам

Ведомости

Пожелавшим вернуться на Родину из Израиля релокантам ничто не угрожает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

Песков подчеркнул, что россияне живут во многих странах мира, и Россия остается их Родиной.

«Как Родина может угрожать?», – удивился пресс-секретарь главы государства в ответ на вопрос, угрожает ли что-либо релокантам, которые пожелают вернуться в Россию после обострения палестино-израильского конфликта.

Палестинская группировка начала боевые действия против Израиля утром 7 октября. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию «Железные мечи». Правительство Израиля объявило, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в ходе конфликта погибли свыше 700 израильтян. В Палестине сообщалось о 2200 пострадавших и более 400 погибших.

Посольство России в Израиле на данный момент не располагает какой-либо информацией о возможных погибших или пострадавших россиянах в ходе палестино-израильского конфликта. При этом российские дипломаты работают с палестинскими властями, так как на территории ПНА живут несколько тысяч россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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