Песков о возвращении релокантов из Израиля: Родина не может угрожать своим гражданам

Посольство России в Израиле на данный момент не располагает какой-либо информацией о возможных погибших или пострадавших россиянах в ходе палестино-израильского конфликта. При этом российские дипломаты работают с палестинскими властями, так как на территории ПНА живут несколько тысяч россиян.