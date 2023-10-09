Лавров: статус-кво в зоне Палестино-израильского конфликта нежизнеспособен
Статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.
Лавров упомянул, что изначально в ходе переговоров планировалось обсудить предстоящие встречи между Россией и членами ЛАГ на министерском уровне, однако последние события в Израиле внесли свои коррективы в повестку.
«Беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен», – заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с ЛАГ и всеми странами, которые заинтересованы в устойчивом мире на Ближнем Востоке и обеспечении безопасности всех стран региона, включая Палестину. При этом Россия и Лига должны внести свой вклад в решение проблем прекращения кровопролития на Ближнем Востоке.
Утром 7 октября палестинская группировка начала боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи». Израиль заявило, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в ходе конфликта погибли 800 человек, еще 2500 получили ранения. В Палестине сообщалось о более 430 погибших и 2300 пострадавших.