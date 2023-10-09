Лавров: статус-кво в зоне Палестино-израильского конфликта нежизнеспособен

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с ЛАГ и всеми странами, которые заинтересованы в устойчивом мире на Ближнем Востоке и обеспечении безопасности всех стран региона, включая Палестину. При этом Россия и Лига должны внести свой вклад в решение проблем прекращения кровопролития на Ближнем Востоке.