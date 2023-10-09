Лавров: Россия должна внести вклад в прекращение кровопролития на Ближнем Востоке
Россия и Лига арабских государств могут и должны внести свой вклад в решение проблем прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом.
Россия готова сотрудничать с Лигой и всеми странами, которые искренне заинтересованы в установлении устойчивого мира на Ближнем Востоке и обеспечении безопасности всех стран региона, включая Палестину, подчеркнул глава МИДа.
Лавров уверен, что нужно не только срочно «остановить боестолкновение», решить проблему с гражданскими, но понять причины, по которым Палестинская проблема на может найти своего решение в течение долгого времени.
«На этот счет есть прямые, четкие, недвусмысленные решения Совета безопасности ООН, договоренности между Израилем и палестинцами, включая договоренности в Осло и Мадриде, и, конечно, арабская мирная инициатива», – напомнил Лавров.
Утром 7 октября палестинская группировка начала боевые действия против Израиля. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о старте операции «Железные мечи». Правительство Израиля заявило, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в ходе конфликта погибли свыше 700 израильтян. В Палестине сообщалось о 2200 пострадавших и более 400 погибших. В Кремле выразили крайнее беспокойство событиями на Ближнем Востоке