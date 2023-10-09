Лавров: Россия должна внести вклад в прекращение кровопролития на Ближнем Востоке

Утром 7 октября палестинская группировка начала боевые действия против Израиля. В ответ израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о старте операции «Железные мечи». Правительство Израиля заявило, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в ходе конфликта погибли свыше 700 израильтян. В Палестине сообщалось о 2200 пострадавших и более 400 погибших. В Кремле выразили крайнее беспокойство событиями на Ближнем Востоке