Газета
Политика

СМИ: США может объединить запросы на предоставление помощи Украине и Израилю

Ведомости

Белый дом и ряд законодателей конгресса США рассматривают возможность объединить запросы на выделение дополнительного финансирования Украине и на предоставление помощи Израилю. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники в администрации и конгрессе.

Утверждается, что законодатели, которые поддерживают дальнейшую помощь Киеву, рассчитывают таким образом преодолеть сопротивление в этом вопросе некоторых республиканцев в палате представителей и сенате. Сенатор от республиканской партии сообщил NBC, что ожидает увязки помощи Израилю и Украине в будущем законопроекте о расходах.

По словам неназванного представителя администрации США, Белый дом пока оценивает целесообразность объединения помощи Украине и Израилю. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу все равно будет принимать конгресс.

Ранее по теме: Песков: поддержка Киева Западом будет снижаться

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине. Он подчеркнул, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву, и добавил, что в случае необходимости обратиться за дополнительным финансированием для Тель-Авива. 

Кирби уточнил, что Вашингтон уже поставили Израилю первую военную помощь и анонсировал объявление о выделении дополнительных средств в ближайшие дни. При этом представитель Белого дома не ответил прямо на вопрос, готовы ли США поддерживать Израиль по аналогии с Украиной «столько, сколько потребуется».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных