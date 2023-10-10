СМИ: США может объединить запросы на предоставление помощи Украине и Израилю

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине. Он подчеркнул, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву, и добавил, что в случае необходимости обратиться за дополнительным финансированием для Тель-Авива.