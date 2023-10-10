СМИ: США может объединить запросы на предоставление помощи Украине и Израилю
Белый дом и ряд законодателей конгресса США рассматривают возможность объединить запросы на выделение дополнительного финансирования Украине и на предоставление помощи Израилю. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники в администрации и конгрессе.
Утверждается, что законодатели, которые поддерживают дальнейшую помощь Киеву, рассчитывают таким образом преодолеть сопротивление в этом вопросе некоторых республиканцев в палате представителей и сенате. Сенатор от республиканской партии сообщил NBC, что ожидает увязки помощи Израилю и Украине в будущем законопроекте о расходах.
По словам неназванного представителя администрации США, Белый дом пока оценивает целесообразность объединения помощи Украине и Израилю. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу все равно будет принимать конгресс.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине. Он подчеркнул, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву, и добавил, что в случае необходимости обратиться за дополнительным финансированием для Тель-Авива.
Кирби уточнил, что Вашингтон уже поставили Израилю первую военную помощь и анонсировал объявление о выделении дополнительных средств в ближайшие дни. При этом представитель Белого дома не ответил прямо на вопрос, готовы ли США поддерживать Израиль по аналогии с Украиной «столько, сколько потребуется».