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Песков: поддержка Киева Западом будет снижаться

Ведомости

Поддержка Киева западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения так или иначе войдет в тенденцию на снижение. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство  заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства», – сказал он.

По словам Пескова, на этот процесс влияет и «эмоциональная усталость», также все чаще возникают вопросы, «на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков». 

При этом Песков подчеркнул, что ситуация с поддержкой Западом Киева не связана с событиями в Израиле. Он добавил, что в зоне спецоперации «все идет по плану», а «ситуация в Израиле – это совсем другие события».  

Ранее по теме: СМИ узнали о решении Словакии приостановить военную помощь Украине

30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Позже документ утвердил сенат и подписал президент США Джо Байден.

В то же время эксперты, опрошенные «Ведомостями», отмечали, что решение конгресса не означает остановку помощи Украине, так как часть финансирования идет по альтернативным каналам. The Wall Street Journal позднее сообщила, что у Пентагона осталось $5,2 млрд на военную помощь Киеву.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о возникшей неопределенности в вопросе поддержки Киева Вашингтоном. Он также говорил о невозможности компенсировать помощь Украине, которую приостановили США, за счет средств ЕС. Ранее политик подчеркивал, что ЕС продолжает оказывать поддержку Украине, а также работает с США, чтобы Вашингтон и дальше помогал Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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