Песков: поддержка Киева Западом будет снижаться
Поддержка Киева западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы неоднократно говорили, что процесс накачивания киевского режима вооружениями с фактологической, эмоциональной, финансовой, технологической точек зрения так или иначе войдет в тенденцию на снижение. Это неизбежно произойдет, потому что технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться, возникают новые потребности для того, куда направлять денежные средства», – сказал он.
По словам Пескова, на этот процесс влияет и «эмоциональная усталость», также все чаще возникают вопросы, «на что именно тратятся деньги иностранных налогоплательщиков».
При этом Песков подчеркнул, что ситуация с поддержкой Западом Киева не связана с событиями в Израиле. Он добавил, что в зоне спецоперации «все идет по плану», а «ситуация в Израиле – это совсем другие события».
30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Позже документ утвердил сенат и подписал президент США Джо Байден.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о возникшей неопределенности в вопросе поддержки Киева Вашингтоном. Он также говорил о невозможности компенсировать помощь Украине, которую приостановили США, за счет средств ЕС. Ранее политик подчеркивал, что ЕС продолжает оказывать поддержку Украине, а также работает с США, чтобы Вашингтон и дальше помогал Киеву.