СМИ узнали о решении Словакии приостановить военную помощь Украине
Словакия не будет отправлять военную помощь Украине после победы на минувших парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» «пророссийского» Роберта Фицо. Об этом пишет газета Politico.
Выступающие против поддержки Киева партии, по данным издания, ведут переговоры о формировании нового правительства после выборов. Министерство обороны Словакии ранее рассматривало возможность отправки нового пакета помощи.
«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», – цитирует издание представителя правительства.
На парламентских выборах в Словакии 30 сентября победила партия «Направление – социальная демократия» бывшего премьер-министра Роберта Фицо с 23,31% голосов. Явка составила 68,4%. Западные СМИ ранее называли политика пророссийским, указывая на его позицию по Украине.
Экс-премьер ранее пообещал прекратить военную помощь Украине, он также критиковал санкции против России и угрожал наложить вето на приглашение Киева в НАТО. Газета FT указывала, что в случае победы его партии Киев потеряет часть западной поддержки.
Президент Словакии Зузана Чапутова, по данным Politico, попросила Фицо сформировать коалиционное правительство до 16 октября.
Словакия после начала спецоперации России на Украине начала оказывать военную помощь Украине. В 2022 г. страна направила туда оружие на 168 млн евро. В марте президент Словакии заявила об ослаблении поддержки Киева внутри страны.