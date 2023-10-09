Боррель заявил о неопределенности c финансированием Украины
Решение США не включать расходы на финансирование Украины в в промежуточный бюджет усиливает неопределенность в вопросе поддержки Киева Вашингтоном. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Несмотря на активное участие администрации Байдена, это усиливает неопределенность в отношении будущей поддержки США этой страны. В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», – сказано в сообщении.
Боррель также напомнил, что ЕС уже выделил Украине в общей сложности с прошлого года 82 млрд евро, из которых более 25 млрд евро приходится на военные нужды. Он подтвердил готовность Брюсселя заняться обучением 30 000 украинских бойцов.
30 сентября палата представителей конгресса США одобрила промежуточный проект финансирования правительства страны, который позволит обеспечить его работу в течение 45 дней. Он исключает предоставление дополнительной финансовой помощи Украине. Промежуточный бюджет будет содержать средства на покрытие расходов, связанных с устранением последствий природных катаклизмов внутри США. Позже документ утвердил сенат и подписал президент США Джо Байден.
Решение конгресса не означает остановки помощи Украине, так как часть финансирования идет по альтернативным каналам, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты. The Wall Street Journal позднее сообщила, что у Пентагона осталось $5,2 млрд на военную помощь Киеву.
5 октября Боррель уже сообщил, что ЕС не может компенсировать помощь Украине, которую приостановили США. При этом ранее он заявил, что ЕС продолжит оказывать поддержку Украине, а также работать с США, чтобы Вашингтон и дальше помогал Киеву.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия властям Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.