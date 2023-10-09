Боррель заявил о неопределенности c финансированием Украины

«Несмотря на активное участие администрации Байдена, это усиливает неопределенность в отношении будущей поддержки США этой страны. В краткосрочной перспективе мы не смогли компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика», – сказано в сообщении.