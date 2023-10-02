США приостановили поддержку Украины из-за нехватки финансирования
Американское правительство заморозило проекты по оказанию помощи Украине. Это связано с отсутствием долгосрочного финансирования, сообщил на брифинге глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности», – заявил Миллер (цитата по ТАСС).
Он отметил, что в текущих условиях США не могут заключать долгосрочные контракты, необходимые для поддержки Украины. Американские власти приостановили их финансирование, подчеркнул официальный представитель госдепа.
30 сентября конгресс США согласовал краткосрочный бюджет на следующие 45 дней. В документ не включили расходы на оказание помощи Украине. Как ранее сообщили «Ведомостям» опрошенные эксперты, это решение не означает полное прекращение поддержки Киева и ВСУ – часть финансирования в этом случае США проводят по альтернативным каналам.