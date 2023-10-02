Газета
Политика

США приостановили поддержку Украины из-за нехватки финансирования

Ведомости

Американское правительство заморозило проекты по оказанию помощи Украине. Это связано с отсутствием долгосрочного финансирования, сообщил на брифинге глава пресс-службы госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности», – заявил Миллер (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в текущих условиях США не могут заключать долгосрочные контракты, необходимые для поддержки Украины. Американские власти приостановили их финансирование, подчеркнул официальный представитель госдепа.

Ранее по теме: Боррель: ЕС продолжит помогать Киеву независимо от действий США

30 сентября конгресс США согласовал краткосрочный бюджет на следующие 45 дней. В документ не включили расходы на оказание помощи Украине. Как ранее сообщили «Ведомостям» опрошенные эксперты, это решение не означает полное прекращение поддержки Киева и ВСУ – часть финансирования в этом случае США проводят по альтернативным каналам.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь