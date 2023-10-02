США приостановили поддержку Украины из-за нехватки финансирования

30 сентября конгресс США согласовал краткосрочный бюджет на следующие 45 дней. В документ не включили расходы на оказание помощи Украине. Как ранее сообщили «Ведомостям» опрошенные эксперты, это решение не означает полное прекращение поддержки Киева и ВСУ – часть финансирования в этом случае США проводят по альтернативным каналам.