Боррель: ЕС продолжит помогать Киеву независимо от действий США

«Мы должны продолжать вас поддерживать, и мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они также продолжили вас поддерживать. Я уверен, что это решение [конгресса] будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», – рассказал он.