Боррель: ЕС продолжит помогать Киеву независимо от действий США
Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине, а также работать с США, чтобы Вашингтон и дальше помогал Киеву. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел ЕС в Киеве, трансляция велась на странице службы в X.
Украинский журналист попросил Борреля и главу МИД Украины Дмитрия Кулебу прокомментировать одобренный американским конгрессом краткосрочный бюджет без средств для Украины.
«Мы должны продолжать вас поддерживать, и мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они также продолжили вас поддерживать. Я уверен, что это решение [конгресса] будет пересмотрено и мы все вместе будем на вашей стороне», – рассказал он.
Боррель также отметил, что удивлен решением конгресса. «Будем надеяться, что это не последнее слово», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Конгрессу США удалось 30 сентября согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования, писали «Ведомости». Документ прошел голосование в обеих палатах парламента и был подписан президентом страны Джо Байденом. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец), внесший проект, заявил, что это необходимо, чтобы дать конгрессменам время договориться о бюджете на следующий финансовый год.
Инициатива Маккарти не предусматривает финансирования для Украины. Байден заявил о недопустимости прекращения помощи Киеву и призвал Маккарти «сдержать слово, данное украинскому народу» и способствовать одобрению очередного пакета финансирования с помощью отдельного специального закона. Предполагается, что он вскоре будет представлен.
Решение конгресса не означает остановку помощи Украине, так как часть финансирования идет по альтернативным каналам, отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты.