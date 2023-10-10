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В Минобороны сообщили об уничтожении склада ракетного вооружения на Украине

Ведомости

Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон», сообщили в Минобороны РФ.

Склад с вооружением был уничтожены в районе населенного пункта Давыдов Бор. Помимо этого, полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ был поражен в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР).

Российские военные также поразили несколько командно-наблюдательных пунктов в ДНР и Запорожской области, в том числе 67-й и 118-й механизированных бригад и 15-го полка нацгвардии противника.

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За сутки средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить 19 украинских беспилотников в Запорожской и Херсонской областях.

Всего ВС РФ отразили порядка 10 атак противника и нанесли ему поражение в 118-ти районах. Потери противника, по данным Минобороны, за сутки составили около 580 убитыми и ранеными. Также ВС РФ уничтожили бронированную технику, гаубицы, американскую артиллерийскую систему М777 и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Однако президент РФ Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом».

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 12 448 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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