В Минобороны сообщили об уничтожении склада ракетного вооружения на Украине
Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон», сообщили в Минобороны РФ.
Склад с вооружением был уничтожены в районе населенного пункта Давыдов Бор. Помимо этого, полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ был поражен в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР).
Российские военные также поразили несколько командно-наблюдательных пунктов в ДНР и Запорожской области, в том числе 67-й и 118-й механизированных бригад и 15-го полка нацгвардии противника.
За сутки средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить 19 украинских беспилотников в Запорожской и Херсонской областях.
Всего ВС РФ отразили порядка 10 атак противника и нанесли ему поражение в 118-ти районах. Потери противника, по данным Минобороны, за сутки составили около 580 убитыми и ранеными. Также ВС РФ уничтожили бронированную технику, гаубицы, американскую артиллерийскую систему М777 и самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Однако президент РФ Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом».
По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, 7668 беспилотников, 12 448 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.