В Минобороны сообщили об уничтожении склада ракетного вооружения на Украине

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Однако президент РФ Владимир Путин назвал это наступление «не пробуксовкой, а провалом».