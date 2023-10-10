Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на производстве ЗРК «Бук-М3»

В свою очередь, Шойгу наградил сотрудников УМЗ, которые работали в зоне спецоперации и обслуживали там технику. «Спасибо за ваш труд, как здесь, в цехах этого замечательного предприятия, так и безусловно там, на передовой, где вашими руками делается многое для того, чтобы наши системы противовоздушной обороны были самыми эффективными и, самое главное, своевременно поступали после ремонта, после обслуживания на свою боевую работу», – сказал Шойгу.