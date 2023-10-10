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Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на производстве ЗРК «Бук-М3»

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Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске. Он также посмотрел работу цехов по производству зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 

«Сергей Шойгу отметил, что продукция «Алмаз-Антея» востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции», – сказано в сообщении пресс-службы. 

В ходе проверки Шойгу заслушал доклад руководителя предприятия о готовности досрочно передать в ВС РФ очередной дивизион «Бук-М3» до конца месяца. Сейчас он находится «на окончательной сборке, на настройке». 

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Всего «Алмаз-Антей» до конца года должен был передать два дивизиона ЗРК, первый из которых он уже отгрузил досрочно в сентябре.  

По словам генерального директора «Ульяновского механического завода» (УМЗ; входит в состав «Алмаз-Антея») Сергея Чурина, инфраструктура предприятия готова к наращиванию объемов производства техники, запланированных на 2024-2025 гг. 

В свою очередь, Шойгу наградил сотрудников УМЗ, которые работали в зоне спецоперации и обслуживали там технику. «Спасибо за ваш труд, как здесь, в цехах этого замечательного предприятия, так и безусловно там, на передовой, где вашими руками делается многое для того, чтобы наши системы противовоздушной обороны были самыми эффективными и, самое главное, своевременно поступали после ремонта, после обслуживания на свою боевую работу», – сказал Шойгу.

«Ульяновский механический завод» начал работу над «Бук-М3» в 2007 г., комплекс был успешно испытан специалистами предприятий концерна в июле 2016 г. В том же году его передали в ВС России. Согласно техническим характеристикам, «Бук-М3» способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 15 м до 35 км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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