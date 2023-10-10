Боррель: ЕС продолжит помогать Палестине
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не прекратит направлять финансовую помощь Палестине. Об этом сообщил ТАСС.
«Это уже было прояснено, но я хочу подчеркнуть, что Евросоюз не прекратит перевод средств для Палестинской автономии. Необходимо, чтобы оккупированные палестинские территории продолжали получать необходимую помощь», - объяснил Боррель.
7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ заявила о старте операции «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Израиль ежедневно сообщает об ударах по целям, связанным с «Хамасом», в секторе Газа.