Боррель: ЕС продолжит помогать Палестине

7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) в ответ заявила о старте операции «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. 9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Израиль ежедневно сообщает об ударах по целям, связанным с «Хамасом», в секторе Газа.