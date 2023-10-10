Экс-секретарь Совбеза Карабаха не был задержан и находится в Армении
Бывший секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Виталий Баласанян находится уже в Армении. Об этом заявил депутат парламента НКР Метаксе Акопян.
«У меня есть сведения, что он уже в Армении, но я с ним пока не общалась», – сказала депутат (цитата по 24News). Нахождение Баласаняна в республике подтвердил и источник ТАСС.
О якобы задержании Баласаняна сообщали СМИ в конце сентября. Позже Баласанян опроверг информацию о задержании порталу Tert.am. На тот момент, как сообщалось, он находился на территории Нагорного Карабаха.
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. После этого азербайджанские власти начали задерживать чиновников НКР.
Сейчас известно о задержании бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна, которому предъявили обвинение в «финансировании терроризма».