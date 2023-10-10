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Экс-секретарь Совбеза Карабаха не был задержан и находится в Армении

Ведомости

Бывший секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Виталий Баласанян находится уже в Армении. Об этом заявил депутат парламента НКР Метаксе Акопян.

«У меня есть сведения, что он уже в Армении, но я с ним пока не общалась», – сказала депутат (цитата по 24News). Нахождение Баласаняна в республике подтвердил и источник ТАСС.

О якобы задержании Баласаняна сообщали СМИ в конце сентября. Позже Баласанян опроверг информацию о задержании порталу Tert.am. На тот момент, как сообщалось, он находился на территории Нагорного Карабаха.

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Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 г. После этого азербайджанские власти начали задерживать чиновников НКР. 

Сейчас известно о задержании бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-госминистра непризнанной республики, бывшего руководителя российской инвестиционной компании «Тройка диалог» Рубена Варданяна, которому предъявили обвинение в «финансировании терроризма».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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