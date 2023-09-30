Армения приняла более 100 000 вынужденных переселенцев из Карабаха
В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 100 417 человек, сообщили в правительстве республики. По данным властей, до последних событий там проживали 120 000 человек, пишут «РИА Новости».
Пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что мост Хакари в Лачинском коридоре пересекла более 21 000 автомобилей. В Армении зарегистрированы уже 81 139 человек, а правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам.
Армяне стали покидать территорию Нагорного Карабаха на фоне «антитеррористических мероприятий», которые Азербайджан начал в республике 19 сентября. На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня, затем прошли переговоры между делегацией армян Нагорного Карабаха и представителями властей Азербайджана. По итогам встречи карабахские военные начали сдавать оружие под контролем российских миротворцев.
28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
В исходе армян из Нагорного Карабаха Кремль больше всего заботит гуманитарный аспект – будут ли обеспечены нормальные условия жизни для этих людей, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что назвать виновных в том, что карабахские армяне покинули свои дома, не представляется возможным, потому что «непосредственно прямой причины для таких действий нет».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что уверен в успешном процессе реинтеграции армянского населения Карабаха. 29 сентября он пообещал обеспечить безопасность и защиту прав населения республики. По его словам, план реинтеграции охватывает соблюдение религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав жителей региона, которые отражены в международных конвенциях.