Армения приняла более 100 000 вынужденных переселенцев из Карабаха

В исходе армян из Нагорного Карабаха Кремль больше всего заботит гуманитарный аспект – будут ли обеспечены нормальные условия жизни для этих людей, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отмечал, что назвать виновных в том, что карабахские армяне покинули свои дома, не представляется возможным, потому что «непосредственно прямой причины для таких действий нет».