Россия обратилась в ICAO из-за закрытия авиасообщения Западом

Летом 2022 г. ICAO выпустила бюллетень, в котором указала на нерешенную проблему безопасности полетов в России из-за регистрации самолетов в реестре гражданских воздушных судов под разными юрисдикциями. В Минтрансе РФ тогда не подтвердили опасения организации и заверили, что в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности.