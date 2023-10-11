Россия обратилась в ICAO из-за закрытия авиасообщения Западом
Россия обвинила Запад в нарушении положений Чикагской конвенции о гражданской авиации из-за закрытия воздушного пространства, с российской стороны было подано заявление в совет Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в МИД России.
«Основанием для инициирования разбирательства послужило применение ответчиками неправомерных односторонних ограничительных мер дискриминационного характера по отношению к Российской Федерации и ее авиапредприятиям», – пояснили в министерстве.
Ответчиками выступают все члены Евросоюза, США, Канада, Великобритания, Албания, Исландия, Монако, Норвегия, Северная Македония, Черногория и Швейцария – всего 37 стран.
После начала боевых действий на Украине западные страны ввели санкции, в том числе в отношении российской авиаотрасли. Ряд западных стран закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры.
Кроме того, российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. 19 июля Росавиация сообщила, что перерегистрировала 658 самолетов иностранного производства в российский реестр – сейчас в госреестре гражданских воздушных судов России находятся свыше 10 000 самолетов.
Летом 2022 г. ICAO выпустила бюллетень, в котором указала на нерешенную проблему безопасности полетов в России из-за регистрации самолетов в реестре гражданских воздушных судов под разными юрисдикциями. В Минтрансе РФ тогда не подтвердили опасения организации и заверили, что в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности.