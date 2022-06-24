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Минтранс не подтвердил опасений ICAO по безопасности полетов в России

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Минтранс не подтверждает опасений Международной организации гражданской авиации (ICAO) по безопасности полетов в России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

«Минтранс России не подтверждает опасений ICAO о безопасности полетов в РФ, связанные с так называемой "двойной" регистрацией воздушных судов. Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне», — следует из заявления.

В ведомстве пояснили, что в России есть все возможности для обслуживания воздушных судов и поддержания их летной годности. Ремонтом самолетов занимаются 11 организаций, обладающих соответствующими компетенциями. «Российские авиавласти подтверждают соответствие воздушных судов, переведенных в российский реестр, международным и российским требованиям летной годности», — резюмировали в Минтрансе.

ICAO ранее выпустила бюллетень о нерешенной проблеме безопасности полетов в России из-за регистрации самолетов в реестре гражданских воздушных судов под разными юрисдикциями. Об этом писал РБК со ссылкой на копию документа. По мнению авторов, из-за такой регистрации существует проблема действительности лицензий на радиооборудование, установленное на бортах, и сертификатов летной годности в целом. Официальный представитель ICAO Энтони Филбин пояснил изданию, что регистрация самолетов более чем в одной стране нарушает ст. 18 Чикагской конвенции, что и влечет за собой проблемы с признанием лицензий и сертификатов.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Как сообщал министр транспорта Виталий Савельев, сейчас российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. Но по решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны и совершает перевозки по внутрироссийским маршрутам из-за угрозы ареста.

Ранее по теме: Организация гражданской авиации высказала опасения за авиабезопасность в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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