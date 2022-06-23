Организация гражданской авиации высказала опасения за авиабезопасность в России

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Как сообщал министр транспорта Виталий Савельев, сейчас российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. Но по решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны и совершает перевозки по внутрироссийским маршрутам из-за угрозы ареста.