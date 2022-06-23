Организация гражданской авиации высказала опасения за авиабезопасность в России
По мнению авторов бюллетеня, из-за такой регистрации существует проблема действительности лицензий на радиооборудование, установленное на бортах, и сертификатов летной годности в целом. Официальный представитель ICAO Энтони Филбин пояснил изданию, что регистрация самолетов более чем в одной стране нарушает ст. 18 Чикагской конвенции, что и влечет за собой проблемы с признанием лицензий и сертификатов.
В ICAO отмечают, что если российская сторона не решит эту проблему в срок до 14 сентября 2022 г., информация об опасениях организации станет общедоступной и Россия войдет в число стран, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.
Представитель Росавиации заявил РБК, что позиция ведомства с апреля не менялась – тогда в агентстве заявляли, что действия недружественных стран ставят под угрозу систему мирового авиасообщения. Также в Росавиации заявили об отсутствии доказательств несоответствия бортов требованиям ICAO.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Как сообщал министр транспорта Виталий Савельев, сейчас российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. Но по решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны и совершает перевозки по внутрироссийским маршрутам из-за угрозы ареста.