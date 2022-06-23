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Организация гражданской авиации высказала опасения за авиабезопасность в России

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В России существует нерешенная проблема безопасности полетов из-за регистрации самолетов в реестре гражданских воздушных судов под разными юрисдикциями, говорится в бюллетене Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщил РБК.

По мнению авторов бюллетеня, из-за такой регистрации существует проблема действительности лицензий на радиооборудование, установленное на бортах, и сертификатов летной годности в целом. Официальный представитель ICAO Энтони Филбин пояснил изданию, что регистрация самолетов более чем в одной стране нарушает ст. 18 Чикагской конвенции, что и влечет за собой проблемы с признанием лицензий и сертификатов.

В ICAO отмечают, что если российская сторона не решит эту проблему в срок до 14 сентября 2022 г., информация об опасениях организации станет общедоступной и Россия войдет в число стран, где официально декларированы проблемы с обеспечением безопасности полетов.

Представитель Росавиации заявил РБК, что позиция ведомства с апреля не менялась – тогда в агентстве заявляли, что действия недружественных стран ставят под угрозу систему мирового авиасообщения. Также в Росавиации заявили об отсутствии доказательств несоответствия бортов требованиям ICAO.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции, которые в том числе затронули российскую авиаотрасль. Недружественные страны закрыли небо для российских самолетов, Россия ввела зеркальные меры. Как сообщал министр транспорта Виталий Савельев, сейчас российские авиакомпании летают всего в 11 стран мира. Российским перевозчикам запретили приобретать самолеты иностранного производства и запчасти к ним, а также осуществлять техобслуживание и страхование воздушных судов. Зарубежные лизингодатели потребовали от отечественных авиакомпаний вернуть самолеты, взятые в аренду, до 28 марта. Но по решению российских властей большая часть бортов осталась внутри страны и совершает перевозки по внутрироссийским маршрутам из-за угрозы ареста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных