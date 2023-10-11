СБ ООН обсудит ситуацию вокруг сектора Газа 13 октября
Совет безопасности ООН назначил заседание для обсуждения палестинского вопроса на 13 октября. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в СБ.
«Председатель Совбеза назначил заседание на пятницу на 15:00 (22:00 мск)», – цитирует агентство.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля объявила о старте операции «Железные мечи» и нанесла удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. Израиль объявил, что страна перешла в состояние войны.
Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. По данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения.
11 октября стало известно, что в Газе были убиты 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Среди них были пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. Некоторые из них погибли в своих домах вместе с семьями.