СБ ООН обсудит ситуацию вокруг сектора Газа 13 октября

11 октября стало известно, что в Газе были убиты 11 сотрудников Ближневосточного агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Среди них были пять учителей школ БАПОР, один гинеколог, один инженер, один психолог и три сотрудника вспомогательного персонала. Некоторые из них погибли в своих домах вместе с семьями.