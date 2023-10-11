СМИ: в конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

В комментарии NBC некоторые республиканцы сообщили, что относятся к этой идее со скептицизмом. В частности, член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин отметила, что ситуации на Украине и в Израиле совершенно разные. «Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть свое правительство. Израиль защищает себя. Две отдельные проблемы», – уточнила она.