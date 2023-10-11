СМИ: в конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю
Республиканцы в конгрессе США выступили против идеи объединения финансовой помощи Украине и Израилю в один пакет. Об этом сообщил телеканал NBC.
В комментарии NBC некоторые республиканцы сообщили, что относятся к этой идее со скептицизмом. В частности, член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин отметила, что ситуации на Украине и в Израиле совершенно разные. «Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. В Израиле есть свое правительство. Израиль защищает себя. Две отдельные проблемы», – уточнила она.
10 октября NBC со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом и ряд законодателей конгресса США рассматривают возможность объединить запросы на выделение дополнительного финансирования Украине и на предоставление помощи Израилю. Сообщалось, что законодатели, которые поддерживают дальнейшую помощь Киеву, рассчитывали таким образом преодолеть сопротивление в этом вопросе некоторых республиканцев в палате представителей и сенате.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США считают важным оказание помощи как Израилю, так и Украине. Он подчеркнул, что администрация будет добиваться выделения дополнительной помощи Киеву, и добавил, что в случае необходимости обратится за дополнительным финансированием для Тель-Авива.