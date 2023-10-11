Володин назвал Вашингтон главным выгодоприобретателем от конфликтов

По его словам, после Первой мировой войны экономика США выросла в два раза. В особенности это было связано с большим количеством заказов, которые поступали Вашингтону. В это время США перестали быть должником и стали кредитором. Впоследствии, в период Второй мировой войны, Вашингтон начал предоставлять военную помощь в кредит. Володин напомнил, что Россия смогла погасить долг СССР только в 2006 г.