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Володин назвал Вашингтон главным выгодоприобретателем от конфликтов

Ведомости

США больше других стран получают выгоду от вооруженных конфликтов в мире. Такую позицию выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«Акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. Об этом свидетельствуют данные торгов на фондовой бирже. Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов. <...> И сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну», – написал Володин. 

По его словам, после Первой мировой войны экономика США выросла в два раза. В особенности это было связано с большим количеством заказов, которые поступали Вашингтону. В это время США перестали быть должником и стали кредитором. Впоследствии, в период Второй мировой войны, Вашингтон начал предоставлять военную помощь в кредит. Володин напомнил, что Россия смогла погасить долг СССР только в 2006 г. 

Спикер Госдумы подчеркнул, что за несколько десятилетий политика США не изменилась. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине», – добавил Володин.

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Президент РФ Владимир Путин 10 октября назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создания суверенного палестинского государства.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и беспрепятственно вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли более 2000 человек. В частности, по данным минздрава Палестины, погибшими числятся более 900 человек, еще более 4500 получили ранения. Со стороны Израиля погибли более 1200 человек, еще свыше 3400 человек получили ранения. Среди погибших жителей Израиля находились люди с двойным гражданством, четверо из которых были в том числе россиянами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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