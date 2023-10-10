Байден: США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы
США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил американский президент Джо Байден в своем обращении к нации в связи с нападением палестинских боевиков на Израиль.
«Мы готовы переместить наши дополнительные активы по мере необходимости. Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией <...> – не делайте этого», – заявил он.
Американский президент назвал атаку «Хамаса» на Израиль «актом чистого зла», подтвердив гибель в результате произошедшего 14 граждан США. Кроме того, неназванное число американцев было взято в заложники, подчеркнул Байден. Он отметил, что он поручил своей команде направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультаций с израильскими коллегами по вопросам возвращения заложников.
Израиль же, добавил он, имеет право и обязан реагировать на такие нападения. Если бы США столкнулись с подобным, то ответ властей был бы «быстрым, решительным и ошеломляющим».
По словам Байдена, США «укрепили военные позиции» в регионе, перебросив авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье. Белый дом также собирается попросить конгресс принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности Израиля. «Речь идет не о партии или политике. Речь идет о безопасности нашего мира, безопасности США», – считает он. В самих США также были усилены, подчеркнул президент, меры по обеспечению безопасности еврейского населения.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон уже поставил Израилю первую военную помощь и анонсировал объявление о выделении дополнительных средств в ближайшие дни. Он уточнил, что при необходимости администрация обратится к конгрессу США за дополнительным финансированием для Тель-Авива.
Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.
Президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создания суверенного палестинского государства.