Газета
Политика

Байден: США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы

Ведомости

США готовы перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил американский президент Джо Байден в своем обращении к нации в связи с нападением палестинских боевиков на Израиль.

«Мы готовы переместить наши дополнительные активы по мере необходимости. Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, любому, кто думает воспользоваться этой ситуацией <...> – не делайте этого», – заявил он.

Американский президент назвал атаку «Хамаса» на Израиль «актом чистого зла», подтвердив гибель в результате произошедшего 14 граждан США. Кроме того, неназванное число американцев было взято в заложники, подчеркнул Байден. Он отметил, что он поручил своей команде направить дополнительных экспертов со всего правительства США для консультаций с израильскими коллегами по вопросам возвращения заложников.

Израиль же, добавил он, имеет право и обязан реагировать на такие нападения. Если бы США столкнулись с подобным, то ответ властей был бы «быстрым, решительным и ошеломляющим».

По словам Байдена, США «укрепили военные позиции» в регионе, перебросив авианосную ударную группу в Восточное Средиземноморье. Белый дом также собирается попросить конгресс принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности Израиля. «Речь идет не о партии или политике. Речь идет о безопасности нашего мира, безопасности США», – считает он. В самих США также были усилены, подчеркнул президент, меры по обеспечению безопасности еврейского населения.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон уже поставил Израилю первую военную помощь и анонсировал объявление о выделении дополнительных средств в ближайшие дни. Он уточнил, что при необходимости администрация обратится к конгрессу США за дополнительным финансированием для Тель-Авива.

Утром 7 октября «Хамас» начал боевые действия против Израиля. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи». В правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По данным посольства Израиля в США, при нападении палестинской радикальной организации «Хамас» в Израиле погибли около 1000 человек, более 3400 получили ранения. Среди погибших есть четверо граждан РФ, сообщили ранее в посольстве России в Тель-Авиве. Вечером 9 октября минздрав Палестины сообщил о 687 погибших в секторе Газа, среди них 140 детей. Пострадали порядка 3800 человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в этом регионе. По его оценке, действия Вашингтона не учитывали «коренных интересов» палестинского народа и создания суверенного палестинского государства.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных