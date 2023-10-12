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Три человека погибли в результате атаки дрона на Белгородскую область

Ведомости

В результате падения обломков беспилотника на окраине Белгорода погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.  

«Три человека погибли, один из них – маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», – заявил он. 

По словам Гладкова, из-за падения дрона фактически были уничтожены два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва. Губернатор также выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что 12 октября график проведения «нескольких мероприятий в городе» будет изменен в связи с инцидентом.

Ночью 12 октября Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Изначально губернатор заявил о двух пострадавших – женщине и мужчине. Женщина получила перелом ноги и сотрясение головного мозга, ее состояние оценивается как тяжелое. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, рук и ног. 

Позже Гладков уточнил, что под завалами нашли тела еще двух человек – также женщины и мужчины. 

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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