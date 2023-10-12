Три человека погибли в результате атаки дрона на Белгородскую область
В результате падения обломков беспилотника на окраине Белгорода погибли три человека, включая ребенка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Три человека погибли, один из них – маленький ребенок. Еще два человека находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Сейчас вся необходимая помощь им оказывается. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», – заявил он.
По словам Гладкова, из-за падения дрона фактически были уничтожены два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва. Губернатор также выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что 12 октября график проведения «нескольких мероприятий в городе» будет изменен в связи с инцидентом.
Ночью 12 октября Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. В результате падения обломков дрона загорелся частный жилой дом. Изначально губернатор заявил о двух пострадавших – женщине и мужчине. Женщина получила перелом ноги и сотрясение головного мозга, ее состояние оценивается как тяжелое. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, рук и ног.
Позже Гладков уточнил, что под завалами нашли тела еще двух человек – также женщины и мужчины.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.