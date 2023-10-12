Три человека погибли в результате атаки дрона на Белгородскую область

По словам Гладкова, из-за падения дрона фактически были уничтожены два жилых дома и повреждено несколько жилых домов и автомобилей в результате взрыва. Губернатор также выразил соболезнования близким и родственникам погибших и уточнил, что 12 октября график проведения «нескольких мероприятий в городе» будет изменен в связи с инцидентом.