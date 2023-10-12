Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Белгородскую область
Система ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к Белгороду. Обломки аппарата упали на частный дом, строение загорелось: пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших мужчину и женщину отправили в городскую больницу №2. Есть вероятность, что еще два человека находятся под завалами дома. На месте работают оперативные службы.
Об уничтожении беспилотника также сообщило Минобороны. БПЛА сбили в небе над Белгородской областью в 23:50 11 октября.
9 октября Гладков сообщил, что ВСУ при помощи квадрокоптера сбросили в селе Дубино два взрывных устройства. В двух частных домах были выбиты окна и посечен забор.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.