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Гладков сообщил о двух сброшенных с квадрокоптера взрывных устройствах

Ведомости

9 октября ВСУ при помощи квадрокоптера сбросили в селе Дубино два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Он уточнил, что обошлось без пострадавших. В то же время в двух частных домах были выбиты окна и посечен забор.

В общей сложности за прошлые сутки в регионе зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ: три снаряда ВСУ выпустили по Новопетровке, еще четыре – по Новой Таволжанке. В районе села Ольховка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

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8 октября ВСУ обстреляли Белгородскую область 14 снарядами. Обошлось также без пострадавших и разрушений.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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