Гладков сообщил о двух сброшенных с квадрокоптера взрывных устройствах

В общей сложности за прошлые сутки в регионе зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ: три снаряда ВСУ выпустили по Новопетровке, еще четыре – по Новой Таволжанке. В районе села Ольховка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.