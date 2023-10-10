Гладков сообщил о двух сброшенных с квадрокоптера взрывных устройствах
9 октября ВСУ при помощи квадрокоптера сбросили в селе Дубино два взрывных устройства. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обошлось без пострадавших. В то же время в двух частных домах были выбиты окна и посечен забор.
В общей сложности за прошлые сутки в регионе зафиксировали семь прилетов со стороны ВСУ: три снаряда ВСУ выпустили по Новопетровке, еще четыре – по Новой Таволжанке. В районе села Ольховка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.
8 октября ВСУ обстреляли Белгородскую область 14 снарядами. Обошлось также без пострадавших и разрушений.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам ВСУ. В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.