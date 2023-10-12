Захарова: решение МОК отстранить ОКР ведет к «коррозии мирового спорта»

В ОКР отметили, что МОК принял решение «с политической подоплекой», оно закрепляет юридически то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 г. «ОКР <…> оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны», – прокомментировали в организации.