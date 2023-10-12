Захарова: решение МОК отстранить ОКР ведет к «коррозии мирового спорта»
Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) является ущемлением прав российских атлетов и ведет к «коррозии всего мирового спорта». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова назвала решение МОК еще одним подтверждением разрушительных процессов в организации по давлением США. «Подобные политически мотивированные действия международных спортивных чиновников ведут к коррозии всего мирового спорта», – следует из ее комментария на сайте МИДа.
Захарова подчеркнула, что сегрегация по национальному признаку – это «вопиющее ущемление прав российских атлетов» и «нарушение базовых прав человека». Роль МОКа консолидировать олимпийское движение, а не заниматься политическими интригами, добавила она.
МИД планирует использовать международно-правовые инструменты, чтобы защитить права российских спортсменов.
12 октября МОК приостановил членство ОКР. В МОК мотивировали свое решение тем, что ОКР нарушил территориальную целостность Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, включив в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Теперь ОКР не может действовать как НОК и получать финансирование от олимпийского движения.
В ОКР отметили, что МОК принял решение «с политической подоплекой», оно закрепляет юридически то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 г. «ОКР <…> оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны», – прокомментировали в организации.