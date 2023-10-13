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В Белгородской области сообщили об уничтожении трех беспилотников за сутки

Ведомости

За последние сутки в Белгородской области была отражена атака трех беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в сводке об ударах по региону за 12 октября.

В частности, по одному беспилотнику было уничтожено в селе Стрелецкое в Белгородском районе, над селом Головчино в Грайворонском городском округе и на окраине села Теребрено в Краснояружском районе. В результате никто не пострадал. 

Помимо этого, Гладков сообщил, что за последние сутки под артобстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, также на него с беспилотника сбросили две гранаты. Кроме того, три минометных снаряда было выпущено по селу Муром, два гранатометных выстрела осуществлено по городу Шебекино. Еще одно взрывное устройство с беспилотника было сброшено в на окраине хутор Цаповка в Борисовском районе. В результате ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет. 

В ночь на 12 октября Гладков сообщил об атаке беспилотника в Белгородском районе. Он уточнил, что дрон был сбит на подлете к городу. Однако из-за упавших обломков загорелся частный дом. В результате три человека погибли, в том числе ребенок, еще двое пострадали. У мужчины диагностировали ожоги дыхательных путей, он находится в коме, у женщины – сотрясение мозга и перелом ноги, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, добавил Гладков.

Вечером 12 октября Гладков сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к городу в Яковлевском городском округе. В результате никто не пострадал. Позже Минобороны уточнило, что инцидент произошел ориентировочно в 22:00 мск.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Белгородской области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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