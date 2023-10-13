В Белгородской области сообщили об уничтожении трех беспилотников за сутки

Помимо этого, Гладков сообщил, что за последние сутки под артобстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, также на него с беспилотника сбросили две гранаты. Кроме того, три минометных снаряда было выпущено по селу Муром, два гранатометных выстрела осуществлено по городу Шебекино. Еще одно взрывное устройство с беспилотника было сброшено в на окраине хутор Цаповка в Борисовском районе. В результате ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.