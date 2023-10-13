В Белгородской области сообщили об уничтожении трех беспилотников за сутки
За последние сутки в Белгородской области была отражена атака трех беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в сводке об ударах по региону за 12 октября.
В частности, по одному беспилотнику было уничтожено в селе Стрелецкое в Белгородском районе, над селом Головчино в Грайворонском городском округе и на окраине села Теребрено в Краснояружском районе. В результате никто не пострадал.
Помимо этого, Гладков сообщил, что за последние сутки под артобстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, также на него с беспилотника сбросили две гранаты. Кроме того, три минометных снаряда было выпущено по селу Муром, два гранатометных выстрела осуществлено по городу Шебекино. Еще одно взрывное устройство с беспилотника было сброшено в на окраине хутор Цаповка в Борисовском районе. В результате ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.
В ночь на 12 октября Гладков сообщил об атаке беспилотника в Белгородском районе. Он уточнил, что дрон был сбит на подлете к городу. Однако из-за упавших обломков загорелся частный дом. В результате три человека погибли, в том числе ребенок, еще двое пострадали. У мужчины диагностировали ожоги дыхательных путей, он находится в коме, у женщины – сотрясение мозга и перелом ноги, врачи оценивают ее состояние как тяжелое, добавил Гладков.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Белгородской области установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.