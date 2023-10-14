СМИ узнали об открытии КПП в Египте для выхода граждан США из Газы
Израиль и Египет согласились открыть контрольно-пропускной пункт Рафах в секторе Газа, чтобы территорию смогли покинуть граждане США, сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника.
По данным Reuters, в Египет также прибыли два рейса с гуманитарной помощью. Груз хранится там до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный проход для его доставки в сектор Газа, сообщил представитель Красного Полумесяца. По данным египетской стороны, КПП Рафах, который соединяет Синай с сектором Газа, остается открытым с его стороны, хотя движение транспорта останавливали на несколько дней из-за израильских бомбардировок. Сообщения о том, что из-за работ по усилению безопасности на границе был перекрыт переход, являются неверными, передает агентство со ссылкой на источник в египетских службах безопасности. При этом представитель израильских военных заявил, что граница остается закрытой и любой переход в Египет необходимо согласовывать с Израилем.
КПП Рафах – основной пункт выезда для 2,3 млн жителей сектора Газа, который не контролируется Израилем, отмечает Reuters. По данным агентства, США договорились с Египтом и Израилем об открытии КПП с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).
Reuters ранее писал, что Египет на переговорах с США, Катаром и Турцией обсуждал идею доставки гуманитарной помощи через границу с сектором Газа – контрольно-пропускной пункт Рафах, который остается закрытым после того, как армия Израиля нанесла несколько ударов по палестинской части погранперехода 10 октября.