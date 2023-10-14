СМИ узнали об открытии КПП в Египте для выхода граждан США из Газы

По данным Reuters, в Египет также прибыли два рейса с гуманитарной помощью. Груз хранится там до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный проход для его доставки в сектор Газа, сообщил представитель Красного Полумесяца. По данным египетской стороны, КПП Рафах, который соединяет Синай с сектором Газа, остается открытым с его стороны, хотя движение транспорта останавливали на несколько дней из-за израильских бомбардировок. Сообщения о том, что из-за работ по усилению безопасности на границе был перекрыт переход, являются неверными, передает агентство со ссылкой на источник в египетских службах безопасности. При этом представитель израильских военных заявил, что граница остается закрытой и любой переход в Египет необходимо согласовывать с Израилем.