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СМИ узнали об открытии КПП в Египте для выхода граждан США из Газы

Ведомости

Израиль и Египет согласились открыть контрольно-пропускной пункт Рафах в секторе Газа, чтобы территорию смогли покинуть граждане США, сообщает AFP со ссылкой на американского чиновника.

По данным Reuters, в Египет также прибыли два рейса с гуманитарной помощью. Груз хранится там до тех пор, пока не будет обеспечен безопасный проход для его доставки в сектор Газа, сообщил представитель Красного Полумесяца. По данным египетской стороны, КПП Рафах, который соединяет Синай с сектором Газа, остается открытым с его стороны, хотя движение транспорта останавливали на несколько дней из-за израильских бомбардировок. Сообщения о том, что из-за работ по усилению безопасности на границе был перекрыт переход, являются неверными, передает агентство со ссылкой на источник в египетских службах безопасности. При этом представитель израильских военных заявил, что граница остается закрытой и любой переход в Египет необходимо согласовывать с Израилем.

КПП Рафах – основной пункт выезда для 2,3 млн жителей сектора Газа, который не контролируется Израилем, отмечает Reuters. По данным агентства, США договорились с Египтом и Израилем об открытии КПП с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским).

Reuters ранее писал, что Египет на переговорах с США, Катаром и Турцией обсуждал идею доставки гуманитарной помощи через границу с сектором Газа – контрольно-пропускной пункт Рафах, который остается закрытым после того, как армия Израиля нанесла несколько ударов по палестинской части погранперехода 10 октября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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