Посольство заявило протест Швейцарии в связи с осквернением мемориала Суворову

Российское посольство в Берне заявило решительный протест федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии и потребовало принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных, добавила Захарова. Она напомнила, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием Суворова, «которая внесла значительный вклад в освобождение Конфедерации от наполеоновских войск». Российская сторона также призвала швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала.