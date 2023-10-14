Посольство заявило протест Швейцарии в связи с осквернением мемориала Суворову
В очередной раз в Швейцарии был осквернен мемориал, установленный в память о солдатах русской армии под командованием Александра Суворова, посольство России в Берне заявило протест МИДу страны. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Стало известно об очередном осквернении неизвестными лицами мемориала сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 г., в ущелье Шолленен (Швейцария) – нижняя часть памятника облита синей краской. Глубоко возмущены этим актом вандализма», – говорится в сообщении.
Российское посольство в Берне заявило решительный протест федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии и потребовало принять необходимые меры по выявлению и наказанию виновных, добавила Захарова. Она напомнила, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием Суворова, «которая внесла значительный вклад в освобождение Конфедерации от наполеоновских войск». Российская сторона также призвала швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала.
Москва и ранее сообщала о случаях осквернения мемориала Суворову. Так, в ночь на 12 октября прошлого года неизвестные нанесли две черные свастики на нижнюю часть памятника. Тогда МИД также направил Швейцарии ноту протеста с требованием наказать виновных.