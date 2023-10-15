Италия раскритиковала Францию за запрет на манифестации в поддержку Палестины
Запрет Франции на проведение демонстраций в поддержку Палестины является ошибочным с точки зрения соблюдения демократических норм, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире итальянского радио.
«Франция принимает свои решения, однако запрещать манифестации в демократической стране, когда эти манифестации не связаны с насилием, мне кажется, ошибочно, если нет признаков того, что они могут выйти из под контроля», – сказал он (цитата по 20 minutes).
Ранее в Италии, а также ряде других европейских, ближневосточных и североафриканских странах прошли акции в поддержку Палестины, однако некоторые государства Запада, такие как Франция, ввели запреты на подобные акции или же ограничили возможности для их проведения.
7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля (АОИ) и вошла в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. АОИ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3800 человек.