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Политика

Италия раскритиковала Францию за запрет на манифестации в поддержку Палестины

Ведомости

Запрет Франции на проведение демонстраций в поддержку Палестины является ошибочным с точки зрения соблюдения демократических норм, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире итальянского радио.

«Франция принимает свои решения, однако запрещать манифестации в демократической стране, когда эти манифестации не связаны с насилием, мне кажется, ошибочно, если нет признаков того, что они могут выйти из под контроля», – сказал он (цитата по 20 minutes).

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Ранее в Италии, а также ряде других европейских, ближневосточных и североафриканских странах прошли акции в поддержку Палестины, однако некоторые государства Запада, такие как Франция, ввели запреты на подобные акции или же ограничили возможности для их проведения.

7 октября боевики «Хамаса» вторглись на территорию Израиля, обвинив его власти в притеснениях и нарушениях прав палестинцев. Группировка атаковала пограничные подразделения Армии обороны Израиля (АОИ) и вошла в населенные пункты, захватив заложников из числа военных и гражданских лиц. АОИ в ответ начала операцию «Железные мечи», инициировав масштабные бомбардировки сектора Газа. Общее число погибших в ходе боестолкновений превысило 3800 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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