Песков: США с трудом могут объяснить необходимость «подавлять Путина»

«Это не новая идея. Это и [президент США Джо] Байден делал такие заявления, и европейские лидеры делали. Они все хотят подавить Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это делать. Они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», – сказал он.