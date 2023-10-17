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Песков: США с трудом могут объяснить необходимость «подавлять Путина»

Ведомости

Западные лидеры хотят подавить Россию и президента РФ Владимира Путина, но с трудом могут объяснить, зачем это нужно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не новая идея. Это и [президент США Джо] Байден делал такие заявления, и европейские лидеры делали. Они все хотят подавить Россию, все хотят подавлять Путина. Они с трудом могут объяснить, зачем им это делать. Они с трудом могут объяснить результативность своих усилий в этом направлении до сих пор», – сказал он.

В то же время «рано или поздно» западным политикам придется объясняться перед налогоплательщикам, поскольку «они выбрасывают свои деньги впустую», выразил уверенность Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что у Запада «пока ничего не получается и дальше тоже не получится».

16 октября президент США Джо Байден в интервью CBS гипотетически представил, что будет, если «объединить всю Европу» и «подавить» Путина, чтобы он «не мог создавать тех проблем, которые создает». «У нас есть огромные возможности, колоссальные возможности сделать этот мир лучше», – подчеркнул американский лидер.

На пленарном заседании форума «Валдай» Путин заявил, что США и их сателлиты с самого начала взяли курс на гегемонию, но Россия еще тогда понимала, что такие попытки обречены на провал. По его словам, Вашингтон «в хамской форме» указывает остальным странам, как нужно себя вести. Российский лидер отметил, что США подменяют международное право порядком, основанным на «неких правилах».

В интервью Медиакорпорации Китая Путин заявил о колониальном мышлении США. По его словам, Вашингтон продолжает говорить «о своей исключительности», что является рудиментом колониализма.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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