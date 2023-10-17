СМИ: полиция проверит статью Суркова на соблюдение законодательства
В полицию поступило заявление с просьбой проверить статью бывшего помощника президента России Владислава Суркова «Рождение Севера» на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам собеседников, сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления). О каких именно тезисах статьи Суркова идет речь, не уточняется.
«Ведомости» направили запрос в МВД.
Сурков опубликовал статью «Рождение Севера» в издании «Актуальные комментарии» 27 сентября. Автор рассуждает в ней об идее «Великого Севера» – единства России, США и Европы – образующего общее социокультурное пространство и триединый северный геополитический кластер, где Россия будет выступать как солидер глобального триумвирата.