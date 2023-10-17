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СМИ: полиция проверит статью Суркова на соблюдение законодательства

Ведомости

В полицию поступило заявление с просьбой проверить статью бывшего помощника президента России Владислава Суркова «Рождение Севера» на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников, сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления). О каких именно тезисах статьи Суркова идет речь, не уточняется.

«Ведомости» направили запрос в МВД.

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Сурков опубликовал статью «Рождение Севера» в издании «Актуальные комментарии» 27 сентября. Автор рассуждает в ней об идее «Великого Севера» – единства России, США и Европы – образующего общее социокультурное пространство и триединый северный геополитический кластер, где Россия будет выступать как солидер глобального триумвирата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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