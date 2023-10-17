СМИ: полиция проверит статью Суркова на соблюдение законодательства

В полицию поступило заявление с просьбой проверить статью бывшего помощника президента России Владислава Суркова «Рождение Севера» на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.