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Что означает уход архитектора «суверенной демократии»

Отставка Владислава Суркова не приведет к отказу от созданной им политической системы
Дмитрий Камышев

Есть расхожая фраза: в России появилось целое поколение, которое родилось, выросло и вступило во взрослую жизнь при Владимире Путине. Но примерно то же самое можно сказать и про Владислава Суркова, уволенного во вторник с поста помощника президента. Только если Путин – это «наше все» в широком смысле слова («Мы стали более лучше одеваться», «Нет Путина – нет России» и т. п.), то Сурков тоже «все», но в более узком, политтехнологическом смысле. И многие характерные приметы современной российской жизни – это всего лишь воплощение давних сурковских идей, хотя как раз «путинское» поколение знает об этом меньше других.

Именно Сурков, никогда не занимавший публичных политических постов, по сути, создал российскую внутреннюю политику в ее нынешнем виде – ту самую «суверенную демократию», благодаря которой Путин как раз и смог стать «лидером поколения» и имеет шанс остаться таковым и после формального и вроде бы даже окончательного ухода с поста президента. Причем бывшему кремлевскому куратору внутренней политики должны быть глубоко признательны не только единороссы, которым выстроенные Сурковым политические механизмы позволяют оставаться руководящей и направляющей силой даже в условиях обвального падения рейтингов власти, но и системные оппозиционеры, которых эти же механизмы оградили от реальной конкуренции.

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