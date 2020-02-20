Что означает уход архитектора «суверенной демократии»

Есть расхожая фраза: в России появилось целое поколение, которое родилось, выросло и вступило во взрослую жизнь при Владимире Путине. Но примерно то же самое можно сказать и про Владислава Суркова, уволенного во вторник с поста помощника президента. Только если Путин – это «наше все» в широком смысле слова («Мы стали более лучше одеваться», «Нет Путина – нет России» и т. п.), то Сурков тоже «все», но в более узком, политтехнологическом смысле. И многие характерные приметы современной российской жизни – это всего лишь воплощение давних сурковских идей, хотя как раз «путинское» поколение знает об этом меньше других.