Нетаньяху обвинил террористов в ударе по больнице в Газе
Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен террористами, а не армией Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в X.
«Весь мир должен знать: это варварские террористы в Газе напали на больницу в Газе, а не на ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, также убивают своих собственных детей», – написал он.
Об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого могли погибнуть сотни человек, стало известно вечером 17 октября. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля, по данным «Хамас», погибли около 600 гражданских. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим, а потом, по сообщениям СМИ, отказался от участия с лидерами США, Иордании и Египта.
ЦАХАЛ позднее опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там.
Россия и ОАЭ запросили на 18 октября проведение заседания Совбеза (СБ) ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил в свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.