Нетаньяху обвинил террористов в ударе по больнице в Газе

Об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого могли погибнуть сотни человек, стало известно вечером 17 октября. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля, по данным «Хамас», погибли около 600 гражданских. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим, а потом, по сообщениям СМИ, отказался от участия с лидерами США, Иордании и Египта.