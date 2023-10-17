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Нетаньяху обвинил террористов в ударе по больнице в Газе

Ведомости

Удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа был нанесен террористами, а не армией Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в X.

«Весь мир должен знать: это варварские террористы в Газе напали на больницу в Газе, а не на ЦАХАЛ. Те, кто жестоко убивал наших детей, также убивают своих собственных детей», – написал он.

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Об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого могли погибнуть сотни человек, стало известно вечером 17 октября. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля, по данным «Хамас», погибли около 600 гражданских. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим, а потом, по сообщениям СМИ, отказался от участия с лидерами США, Иордании и Египта.

ЦАХАЛ позднее опубликовала заявление, в котором связала произошедшее с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. Пусковая установка находилась в непосредственной близости от больницы, добавили там.

Россия и ОАЭ запросили на 18 октября проведение заседания Совбеза (СБ) ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа, сообщил в свою очередь первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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