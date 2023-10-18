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Шойгу заявил об укреплении западных рубежей в ответ на поставки ВСУ ракет

Ведомости

Россия укрепляет свои западные рубежи в связи с поставками Киеву дальнобойных ракет и прочих вооружений. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Шойгу, в частности, выделил поставки США и их союзников Украине бронетехники, средств ПВО, высокоточных ракет, кассетных боеприпасов, а также «выход в практическую плоскость» вопроса о передаче истребителей F-16.

«Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее по теме: Путин: Россия сможет отражать атаки ракет ATACMS

18 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС России смогут отражать украинские атаки ракетами ATACMS. По его оценке, поставки США таких ракет Киеву наносят вред и создают дополнительную угрозу. Для Украины в этой ситуации, считает Путин, тоже нет положительных сторон – «это просто продлевает агонию».

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км). Как заявил немецкий журналист Юлиан Репке, США предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS, так как Россия успешно отражает атаки большинства вооружений с GPS-наведением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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