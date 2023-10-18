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Путин: Россия сможет отражать атаки ракет ATACMS

Ведомости

Россия сможет отражать украинские атаки ракетами ATACMS. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами.

По словам президента, поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу.

«Если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: Если бы мы все поставили, что может, вот тогда бы ситуация изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет», – подчеркнул Путин.

Глава государства объяснил, что для Украины в этой ситуации тоже нет положительных сторон – «это просто продлевает агонию».

«Они начали давно ожидаемое и анонсируемое контрнаступление тепрь на  Херсонском направлении. Результата нет пока: потери есть, результата нет. Также, как было на Запорожском и других направлениях.

Еще одной ошибкой президент назвал тот факт, что США все больше втягиваются в конфликт. В связи с этим по поручению президента ВКС РФ начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».

17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. 18 октября немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS, так как Россия успешно отражает атаки большинства вооружений с GPS-наведением.

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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