Путин: Россия сможет отражать атаки ракет ATACMS

«Если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: Если бы мы все поставили, что может, вот тогда бы ситуация изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет», – подчеркнул Путин.