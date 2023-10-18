Путин: Россия сможет отражать атаки ракет ATACMS
Россия сможет отражать украинские атаки ракетами ATACMS. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами.
По словам президента, поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу.
«Если бы они не поставляли оружие, они могли бы в будущем сказать: Если бы мы все поставили, что может, вот тогда бы ситуация изменилась, но это бы привело к лишним жертвам. Вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет», – подчеркнул Путин.
Глава государства объяснил, что для Украины в этой ситуации тоже нет положительных сторон – «это просто продлевает агонию».
«Они начали давно ожидаемое и анонсируемое контрнаступление тепрь на Херсонском направлении. Результата нет пока: потери есть, результата нет. Также, как было на Запорожском и других направлениях.
Еще одной ошибкой президент назвал тот факт, что США все больше втягиваются в конфликт. В связи с этим по поручению президента ВКС РФ начинают постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами «Кинжал».
17 октября стало известно, что США поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. В тот же день эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. 18 октября немецкий журналист Юлиан Репке отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине оригинальную старую версию ракеты MGM-140 ATACMS с классической инерциальной системой наведения, но без GPS, так как Россия успешно отражает атаки большинства вооружений с GPS-наведением.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ. Максимальная дальность действия ATACMS составляет около 186 миль (300 км).