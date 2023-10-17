Зеленский подтвердил поставку США ракет большой дальности ATACMS

Отмечается, что обычно США объявляют о поставках Украине значительных партий оружия. В последние несколько недель, когда министру обороны США Ллойду Остину неоднократно задавали вопрос о статусе этих систем, он уклончиво отвечал, что США «нечего объявлять». По словам официальных лиц, это был намеренный выбор слов. Ранее американские официальные лица не хотели направлять Украине управляемые ракеты большой дальности класса «поверхность - поверхность», опасаясь эскалации конфликта.