Зеленский подтвердил поставку США ракет большой дальности ATACMS
Президент Владимир Зеленский подтвердил поставку США Украине ракет большой дальности ATACMS, а также их применение. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко – «атакамсы» себя показали», – заявил украинский лидер.
Ранее в тот же день телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников сообщил, что США тайно поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Источники подтвердили, что Украина уже использовала ракеты ATACMS, максимальная дальность действия которых составляет около 186 миль (300 км).
Неясно, когда были поставлены американские ракеты, однако чиновники утверждают, что США решили отправить их «без лишнего шума».
Отмечается, что обычно США объявляют о поставках Украине значительных партий оружия. В последние несколько недель, когда министру обороны США Ллойду Остину неоднократно задавали вопрос о статусе этих систем, он уклончиво отвечал, что США «нечего объявлять». По словам официальных лиц, это был намеренный выбор слов. Ранее американские официальные лица не хотели направлять Украине управляемые ракеты большой дальности класса «поверхность - поверхность», опасаясь эскалации конфликта.
CNN уточняет, что в настоящее время максимальная дальность действия американского оружия, поставляемого Украине, составляет около 93 миль (150 км). Кроме того, Украина располагает поставленными Великобританией ракетами большой дальности Storm Shadow, дальность действия которых составляет около 155 миль (250 км).
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Запускать такие ракеты можно при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.
23 сентября газета Financial Times со ссылкой на источники также написала, что США решили публично не объявлять об отправке Украине ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы. 1 октября в Пентагоне заявили о готовности отправить на Украину ракеты ATACMS, однако передачу вооружения должен был одобрить президент США Джо Байден.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву. В МИД России, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявляли, что США с помощью Украины ведут войну против России.