В Пентагоне заявили о готовности отправить на Украину ракеты ATACMS
Пентагон готов отправить Украине часть ракет дальнего радиуса действия ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, после одобрения передачи президентом США Джо Байденом. Об этом Bloomberg сообщил помощник министра обороны по закупкам и логистике Дуг Буш.
«Мы готовы, когда и если президент решит это сделать», – сказал Буш.
По словам Буша, ракеты, которые США планируют отправить на Украину, уже отобраны. Ракеты ATACMS могут запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Буш добавил, что для переоборудования установки нужны «не такие уж и значительные» изменения – некоторые кабели и программное обеспечение.
Агентство отмечает, что в течение последних нескольких месяцев американские законодатели призывали Байдена отравить ATACMS на Украину. Источники ранее заявили, что президент США согласился и заявил об этом решении президенту Украины Владимиру Зеленском в ходе визита последнего в Вашингтон в сентябре.
23 сентября газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала, что США не стали публично объявлять об отправке Украине ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы. Ракеты, по данным газеты, могут отправить Украине «в ближайшем будущем».
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву. В МИД России, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявляли, что США с помощью Украины ведут войну против России.