В Пентагоне заявили о готовности отправить на Украину ракеты ATACMS

По словам Буша, ракеты, которые США планируют отправить на Украину, уже отобраны. Ракеты ATACMS могут запускаться из тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Буш добавил, что для переоборудования установки нужны «не такие уж и значительные» изменения – некоторые кабели и программное обеспечение.