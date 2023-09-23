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СМИ узнали причину отказа США от объявления поставок ATACMS Украине

Ведомости

США не стали публично объявлять об отправке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, чтобы «не предупреждать» российские силы, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Собеседники газеты уточняют, что администрация президента США Джо Байдена не объявила публично о поставках сейчас, чтобы ВС РФ не «отодвинули линии снабжения дальше от линии фронта». Ракеты высокой дальности, которые, по данным газеты, оснастят кассетными боеприпасами, могут отправить Украине «в ближайшем будущем». 

Ранее американский телеканал NBC сообщил, что Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS. При этом Белый дом не подтвердил и не стал комментировать сообщение СМИ о передаче ракет.

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До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS. Однако Байден не снимет вопрос с рассмотрения в будущем, добавлял он.

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву. В МИД России, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявляли, что, США с помощью Украины ведут войну против России. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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