Канада передаст Украине 35 беспилотников в новом пакете военной помощи

Ранее телеканал NBC сообщил, что американский президент Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS. Канал уточнил, что получил эту информацию от нескольких источников в конгрессе США. Белый дом не подтвердил это заявление и отказался его комментировать.