Канада передаст Украине 35 беспилотников в новом пакете военной помощи
Канада передаст Украине еще 35 беспилотников, легкую военную технику и боеприпасы в составе очередного пакета помощи. Страна также окажет помощь в обучении военнослужащих и ремонте боевых машин, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.
«Мы направим Украине 35 БПЛА, оснащенных камерами высокого разрешения, предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы», – сказал Трюдо (цитата по ТАСС).
Премьер также отметил, что республика поможет Украине обучить пилотов управлению истребителями F-16 и окажет поддержку в обслуживании танков Leopard 2.
Ранее телеканал NBC сообщил, что американский президент Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS. Канал уточнил, что получил эту информацию от нескольких источников в конгрессе США. Белый дом не подтвердил это заявление и отказался его комментировать.