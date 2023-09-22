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Канада передаст Украине 35 беспилотников в новом пакете военной помощи

Ведомости

Канада передаст Украине еще 35 беспилотников, легкую военную технику и боеприпасы в составе очередного пакета помощи. Страна также окажет помощь в обучении военнослужащих и ремонте боевых машин, сообщил премьер-министр Джастин Трюдо на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции.

«Мы направим Украине 35 БПЛА, оснащенных камерами высокого разрешения, предоставим техническую поддержку, а также легкую технику и боеприпасы», – сказал Трюдо (цитата по ТАСС).

Премьер также отметил, что республика поможет Украине обучить пилотов управлению истребителями F-16 и окажет поддержку в обслуживании танков Leopard 2.

Ранее по теме: СМИ: Байден сообщил Зеленскому о планах отправить ВСУ партию ракет ATACMS

Ранее телеканал NBC сообщил, что американский президент Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS. Канал уточнил, что получил эту информацию от нескольких источников в конгрессе США. Белый дом не подтвердил это заявление и отказался его комментировать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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