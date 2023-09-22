Белый дом отказался комментировать сообщение о передаче Украине ракет ATACMS
Белый дом не подтвердил и не стал комментировать сообщение СМИ о передаче американских оперативно-тактических ракет высокой дальности ATACMS Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов.
Ранее телеканал NBC сообщил, что американский президент Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS. Канал уточнил, что получил эту информацию от нескольких источников в конгрессе США.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS. Он отметил, что Байден не будет делать этого в ближайшее время, но вопрос не снимут с рассмотрения в будущем.