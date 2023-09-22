Белый дом отказался комментировать сообщение о передаче Украине ракет ATACMS

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS. Он отметил, что Байден не будет делать этого в ближайшее время, но вопрос не снимут с рассмотрения в будущем.