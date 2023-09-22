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Белый дом отказался комментировать сообщение о передаче Украине ракет ATACMS

Ведомости

Белый дом не подтвердил и не стал комментировать сообщение СМИ о передаче американских оперативно-тактических ракет высокой дальности ATACMS Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации президента Соединенных Штатов.

СМИ: Байден сообщил Зеленскому о планах отправить ВСУ партию ракет ATACMS

Ранее телеканал NBC сообщил, что американский президент Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передать ВСУ небольшую партию снарядов ATACMS. Канал уточнил, что получил эту информацию от нескольких источников в конгрессе США.

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти пока не будут поставлять Украине ракеты ATACMS. Он отметил, что Байден не будет делать этого в ближайшее время, но вопрос не снимут с рассмотрения в будущем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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