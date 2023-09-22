СМИ: Байден сообщил Зеленскому о планах отправить ВСУ партию ракет ATACMS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что Вашингтон пока не станет отправлять снаряды ATACMS на Украину. По его словам, Байден не станет этого делать в ближайшее время, но не снимает вопрос с рассмотрения в будущем.