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СМИ: Байден сообщил Зеленскому о планах отправить ВСУ партию ракет ATACMS

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон отправит на Украину небольшую партию оперативно-тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе.

Чиновники не уточнили, когда украинские войска получат новое вооружение. Официальное объявление поставки пока не анонсировали.

США пока не планируют поставлять ракеты ATACMS Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что Вашингтон пока не станет отправлять снаряды ATACMS на Украину. По его словам, Байден не станет этого делать в ближайшее время, но не снимает вопрос с рассмотрения в будущем.

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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