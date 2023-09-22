СМИ: Байден сообщил Зеленскому о планах отправить ВСУ партию ракет ATACMS
Президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Вашингтон отправит на Украину небольшую партию оперативно-тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе.
Чиновники не уточнили, когда украинские войска получат новое вооружение. Официальное объявление поставки пока не анонсировали.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что Вашингтон пока не станет отправлять снаряды ATACMS на Украину. По его словам, Байден не станет этого делать в ближайшее время, но не снимает вопрос с рассмотрения в будущем.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже есть в распоряжении ВСУ.